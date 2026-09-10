Na edição alemã da revista Sports Illustrated, o técnico de 59 anos aparece em fotos, produzidas em conexão com uma entrevista, vestindo roupas da AlphaTauri, marca de moda da Red Bull fundada em 2016.

Segundo a Redaktionsnetzwerk Deutschland, a fabricante austríaca de energéticos já confirmou uma colaboração com Klopp nesse contexto. A DFB explicou, em resposta a uma consulta da RND: "A entrevista já foi feita no início do verão e, portanto, não em sua função como técnico da seleção, o que também está devidamente indicado na revista. A publicação foi posteriormente alinhada conosco." Além disso, Klopp seria, em princípio, "livre, como pessoa física, na escolha de suas roupas."

Também a parceira de moda da DFB, Marc O’Polo, que ainda veste a seleção alemã como patrocinadora de material esportivo até o fim de 2026, não vê dificuldades na colaboração entre Klopp e Red Bull.

"A parceria com a DFB não inclui explicitamente o técnico da seleção, de modo que não há conflito contratual neste caso", declarou a empresa em comunicado à RND.

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Como Red Bull e a DFB chegaram a um acordo por causa de Jürgen Klopp?

Como Klopp estava empregado pela Red Bull como Head of Global Soccer até assumir como técnico da seleção alemã, a DFB havia chegado a um acordo com o grupo austríaco para a rescisão do contrato de trabalho do técnico de 59 anos.

Nesse processo, durante muito tempo se cogitou que Klopp poderia continuar atuando como embaixador da marca Red Bull, com a RB abrindo mão, em contrapartida, de uma taxa de transferência. No entanto, não foi isso que aconteceu: em vez disso, chegou-se a um acordo de que a federação alemã teria apenas de fazer uma doação de um milhão de euros à fundação Wings for Life, em apoio à pesquisa da medula espinhal.

Sua primeira aparição como novo técnico da seleção será em 24 de setembro, quando a equipe da DFB estreia na Nations League contra a Holanda. Os outros adversários são Sérvia e Grécia.