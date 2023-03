Parceiro do Cruzeiro, Pedro Lourenço tenta apaziguar relação com o Mineirão

Empresário Pedro Lourenço, que fez aporte de R$ 130 milhões em gestão de Ronaldo, se reuniu com diretor do Mineirão nesta quinta-feira

O empresário Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH e responsável por um aporte de R$ 130 milhões na gestão de Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, se reuniu com o diretor do Mineirão, Samuel LLoyd, na tarde desta quinta-feira (30), para discutir a possível volta do clube ao estádio, como soube a GOAL.

Mesmo que não tenha interferência direta na gestão de Ronaldo Fenômeno — há um acordo para que ele não participe de decisões da cúpula —, o empresário tenta apaziguar a relação entre as partes. A conversa desta tarde teve o empresário Tadeu Augusto, do Grupo Assis Moreira, como intermediário. A reunião foi considerada positiva e amistosa.

Pedro Lourenço apresentou as principais reclamações da diretoria de Ronaldo Fenômeno em relação ao estádio e ouviu de Samuel Lloyd que a gestora do Mineirão enviará mais uma proposta para tentar novo acordo com o clube.

O Cruzeiro tenta firmar um novo contrato para mandar as partidas no Mineirão. O clube quer ser responsável pela comercialização de ingressos em todos os setores do estádio. A diretoria ainda pleiteia um percentual de todos os eventos que ocorrerem no local. O desejo é receber com bares, estacionamentos e até eventos que não são relacionados ao clube — um exemplo é o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, marcado para este sábado (1º).