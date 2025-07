Paraguai x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa América Feminina 2025

Seleções medem forças nesta terça pela quarta rodada do grupo B do torneio

Paraguai x Brasil se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do grupo B da Copa América Feminina 2025. A partida acontece no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, e possui transmissão ao vivo da TV Brasil e do Sportv (confira a programação completa de futebol aqui).

Quarto colocado do grupo com três pontos, o Paraguai tenta reagir no torneio, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente. Na última rodada, a seleção paraguaia foi derrotada pela Colômbia por 4 a 1.

O Brasil, por sua vez, vive situação diferente. Com 100% de aproveitamento até aqui, a equipe comandada por Arthur Elias lidera sua chave com seis pontos somados, oito gols marcados e nenhum sofrido, e busca ampliar mais a sequência positiva. Na segunda rodada, a seleção brasileira goleou a Bolívia por 6 a 0.

Prováveis escalações

Paraguai: Belotto; María Martínez, Bogarín, Ojeda; Barreto, Godoy, Aguilera, Arrieta; Chamorro, Ramos, Claudia Martínez. Técnico: Fábio Fukumoto

Brasil: Lorena; Antonia, Isa Haas, Fe Palermo; Gabi Portilho, Angelina, Duda Sampaio, Yasmim; Marta; Amanda Gutierres, Gio Garbelini. Técnico: Arthur Elias

Desfalques

Paraguai

Sem ausências confirmadas.

Brasil

Sem ausências confirmadas.

Quando é?