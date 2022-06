Para Riquelme, "Vidal e Cavani nasceram para atuar pelo Boca Juniors"

Vice-presidente do clube argentino apontou motivos para não contratar a dupla que está livre no mercado

Ídolo do Boca Juniors e atualmente vice-presidente do clube, Riquelme deu o que falar após conceder entrevista exclusiva à ESPN da Argentina.

O dirigente falou sobre os possíveis reforços da equipe, comentou a tentativa de assinar com Cavani e Vidal e apontou dois motivos fortes para não seguir adiante com as tratativas.

"É a primeira vez em muito tempo que não vejo as pessoas falando que o Boca Juniors precisa contratar. Falo com atletas o tempo todo e jogadores como Vidal e Cavani nasceram para atuar no clube, mas precisamos respeitar um limite financeiro", apontou.

Nosso elenco hoje está com o limite de jogadores estrangeiros completo. Temos que entender isso", completou.

De acordo com o regulamento da Associação de Futebol Argentino, cada clube pode ter no máximo seis jogadores estrangeiros no elenco.