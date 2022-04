Para qual time Lewis Hamilton torce?

Lewis Hamilton revelou que sempre foi um entusiasta do futebol, alegando que jogou em equipes desde os quatro anos de idade, até os 17 anos. Ele admitiu que sua torcida foi dividida entre várias equipes diferentes antes de finalmente se estabelecer e pregar as cores de uma equipe no mastro.

Então, de qual time de futebol ele é fã? A GOAL traz para você tudo o que você precisa saber sobre qual time Hamilton torce.

Qual time de futebol Lewis Hamilton torce?

Hamilton é torcedor do Arsenal desde os seis anos de idade, quando sua irmã (Samantha Lockhart) o repreendeu de brincadeira para apoiar os Gunners.

O piloto de 37 anos, nascido em Stevenage, disse à Sky Sports em 2022: "Eu realmente queria me encaixar - eu era o único garoto de cor lá, mas sei que todos os garotos apoiavam alguém diferente - um era o Tottenham, um era o Man Utd"

"Lembro-me de alternar entre esses times quando era mais jovem e chegar em casa e minha irmã me socar várias vezes no braço, me bater e dizer 'você tem que torcer pelo Arsenal', então me lembro aos cinco ou seis anos que me tornei um torcedor do Arsenal".

Depois de quase 30 anos, o interesse de Hamilton pelo Arsenal o convidou a participar de uma partida de exibição de cinco jogadores entre lendas dos Gunners, como Thierry Henry, Robert Pires e Sol Campbell, a quem ele torceria como fã.

A partida foi anunciada como 'Hamilton vs Henry' enquanto os dois montavam suas equipes de ex-jogadores. Você pode ver um vídeo do jogo abaixo.

Lewis Hamilton apoia o Chelsea?

Não exatamente. Hamilton pode ser um fã confesso do Arsenal, mas também tem interesse no Chelsea, decorrente de seu relacionamento com seu tio.

Como ele disse à Sky Sports em 2022: “Meu tio Terry é um grande fã do Blues, então fui a tantos jogos com ele para assistir o Arsenal e o Chelsea jogarem”.

Ele fez a admissão quando pressionado sobre seu suposto envolvimento com uma potencial oferta de aquisição do Chelsea junto com um consórcio que inclui Serena Williams e Sir Martin Broughton.

"Em última análise, sou um fã de esportes. É o maior esporte do mundo e o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo e de maior sucesso", explicou a estrela da Fórmula 1.

"Quando ouvi sobre essa oportunidade, fiquei tipo 'uau, esta é uma das maiores oportunidades de fazer parte de algo tão grande'."