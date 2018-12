Para Kaká, Palmeiras seria time de meio de tabela na Europa

Ex-meia afirma que ainda existe um abismo grande entre o atual campeão brasileiro e os clubes europeus

O abismo entre o futebol brasileiro e europeu é enorme e vai aumentar ainda mais. A opinião é do ex-meia Kaká, lenda do Milan, melhor jogador do mundo em 2007, craque da Seleção e ídolo do São Paulo.

Tanto que, para o eterno craque, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, exemplo no futebol nacional e tido como melhor time do Brasil na atualidade, seria apenas um time de meio de tabela no futebol europeu e o Tottenham, clube que tem feito ótimas campanhas na Premier League, mas ainda não conseguiu se destacar na Champions e conquistar títulos domésticos nos últimos anos, mas tem crescido cada vez mais, seria campeão do Campeonato Brasileiro.

"Eu acho que (o Palmeiras ficaria no) meio de tabela, eu diria, de uma das três ligas mais tops: Itália, Espanha e Inglaterra. Eu acredito que sim, o Tottenham seria (campeão brasileiro)", disse Kaká ao SporTV.

O ex-jogador também criticou o futebol brasileiro e opinou sobre o que é necessário para melhorar o nível do futebol jogado no país.

"O Brasil continua formando excelentes jogadores. Precisa dar um salto do bom jogador para aquele que vai ser top em nível mundial e de Seleção Brasileira. Isso a gente pode melhorar, mas é só lapidar o que a gente já tem. Acho o Campeonato Brasileiro muito competitivo, bons nomes, excelentes jogos, mas desorganizado. Pelo período que fiquei aqui, seis meses, acho bagunçado", afirmou.

"O caminho mais legal seria a profissionalização dos clubes, torná-los empresas. Esse seria o melhor caminho, responsabilidade para os clubes, para quem vai liderar os clubes. Isso ajudaria muito para o futuro do futebol brasileiro", concluiu.