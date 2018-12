Para ingleses, Barcelona é o favorito para ficar com Kane

Atacante de 25 anos vem sendo especulado em vários clubes mas pode parar no time catalão

Ao que parece, em Londres, se vê Harry Kane com o futuro distante do Tottenham. O jogador de 25 anos está bem cotado na janela de transferências e segundo o Express, o capitão da equipe, pode parar no Barcelona, o favorito para levar o atacante.

Outro clube interessado no jogador, o Manchester United segue os passos de Kane há algum tempo, mas com a saída de Mourinho, a prioridade passou a ser a contratação de um novo treinador.

Já o Real Madrid, outro destino especulado para Harry Kane, deu uma esfriada no interesse pelo inglês que vê o Barcelona mais próximo no momento. A publicação apontada ainda que o jogador poderia sair na janela de verão, dependendo apenas de um movimento com uma oferta alta pelo atleta, algo que o Tottenham não seja capaz de recusar.