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Para deter o domínio do Galatasaray: Trabzonspor sonha com dupla formada por Salah e Guardiola

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O Trabzonspor inicia suas conversas com Pep

De uma rivalidade que durou uma década inteira na Inglaterra a uma possível aliança que pode abalar a Turquia: relatos turcos revelaram uma surpresa de peso que pode reunir os antigos adversários Pep Guardiola e Mohamed Salah em uma mesma equipe.

Veículos de imprensa turcos informaram que o Trabzonspor entrou em negociações sérias com o espanhol Pep Guardiola para assumir o cargo vago de treinador, em um movimento ambicioso para reforçar o projeto do clube após a contratação do ídolo do Liverpool, Mohamed Salah, neste verão.

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De acordo com o boletim de notícias turco "Gusholder Haber Bülteni", a diretoria do Trabzonspor ofereceu ao treinador do Manchester City um salário fabuloso de 13 milhões de euros por ano para convencê-lo a comandar a equipe na busca pelo título do Campeonato Turco.

Esse movimento ambicioso ocorre apesar do início forte do próprio Salah, que marcou 4 gols e deu uma assistência em suas primeiras 3 partidas na primeira divisão turca, mas a equipe sofreu um revés continental estrondoso.

O Trabzonspor deu adeus às eliminatórias de acesso à Liga Europa com uma derrota humilhante por 5 a 0 no placar agregado diante do húngaro Ferencváros, resultado que levou o então treinador e ídolo do clube, Fatih Tekke, a apresentar sua demissão imediatamente.


De acordo com o site "fourfourtwo", a diretoria recusou sua demissão inicialmente, mas após a derrota seguinte por 2 a 1 fora de casa diante do recém-promovido Amedspor, foi permitido que ele deixasse o cargo em definitivo.

A resposta dos jogadores veio rápido no primeiro jogo após a saída de Tekke, quando o Trabzonspor atropelou o visitante Gençlerbirliği por 5 a 0 no estádio Papara Park, com gols de Paul Onuachu, Ernest Muçi, Mohamed Salah e do recém-chegado Francolino Dju.

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O Trabzonspor tem um único objetivo em mira nesta temporada: quebrar a hegemonia do Galatasaray, que busca conquistar seu quinto título consecutivo, em um feito sem precedentes na história do Campeonato Turco, e parece que a diretoria vê na dupla Salah–Guardiola a arma ideal para alcançar isso.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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