Em uma medida descrita como a mais ousada e controversa da história do esporte universitário americano, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara-se para assinar um decreto de amplo alcance que reformula a estrutura administrativa e regulatória do esporte universitário, em uma intervenção federal sem precedentes num sistema que, por décadas, esteve sob a gestão da Associação Nacional de Esportes Universitários (NCAA).

A recente movimentação de Donald Trump no cenário esportivo tem gerado discussões sobre o impacto de suas decisões no mercado de apostas. Com a crescente popularidade das apostas esportivas no Brasil, muitos apostadores estão buscando maneiras de maximizar seus ganhos. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é utilizando um código promocional Sportingbet, que oferece vantagens exclusivas para novos usuários. Enquanto as mudanças propostas por Trump podem influenciar o mercado global, os apostadores brasileiros podem se beneficiar dessas promoções para aprimorar suas experiências de apostas.

A nova medida, vista por observadores como uma tentativa de reimpor o controle governamental sobre um gigantesco sistema esportivo avaliado em bilhões de dólares, suscita temores de que o esporte universitário seja politizado e transformado em um campo de batalha entre o poder federal e as instituições de ensino.

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Nova regulamentação ameaça a autonomia das universidades

A ordem executiva se concentra na reformulação do sistema de “nome, imagem e reputação”, que permitiu aos atletas universitários lucrar com sua fama pela primeira vez.

Embora essa política tenha concedido aos atletas a tão esperada independência financeira, Trump considera que a ausência de regras unificadas criou caos nos contratos e acordos, comprometendo-se a impor normas federais rigorosas que ponham fim ao que ele descreveu como “descontrole financeiro”.

No entanto, críticos alertaram que essa medida pode representar uma intervenção governamental direta nos assuntos das universidades e abriria as portas para o controle político sobre decisões esportivas e acadêmicas que, até agora, eram totalmente independentes.

Novas restrições à liberdade dos jogadores

A proposta também inclui o restabelecimento da política de transferência única, de modo que o jogador tenha permissão para se transferir entre universidades uma única vez livremente, enquanto é obrigado a parar de jogar por um ano inteiro caso se transfira uma segunda vez.

Os defensores da decisão acreditam que ela limitará a “confusão competitiva”, enquanto seus opositores a consideram um retrocesso na liberdade dos jogadores e um retorno a políticas restritivas ultrapassadas.

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Reformas que afetam o financiamento e a elegibilidade

O impacto do decreto se estende aos aspectos financeiros e regulatórios, já que Trump propõe vincular o financiamento federal e as bolsas universitárias ao grau de cumprimento das instituições às novas políticas da NCAA.

Isso significa que as universidades que se recusarem a aplicar essas regras poderão sofrer cortes no apoio financeiro, o que ameaça a estabilidade de seus departamentos esportivos e as coloca diante de uma verdadeira crise de financiamento.

A proposta também inclui um novo sistema de elegibilidade conhecido como “5 por 5”, que concede aos atletas 5 anos para completar 5 temporadas de jogo, numa tentativa de unificar os calendários de participação após as mudanças impostas pela pandemia da COVID-19.

Com essa decisão, Trump não se limita a redefinir os limites do esporte universitário, mas redefine a relação entre o Estado e o esporte nos Estados Unidos, em uma medida que pode mudar para sempre a face da competição universitária.

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