Para aliviar a folha salarial, Barcelona coloca goleiro Neto à venda

Além de reduzir custos com o elenco, time catalão espera fazer caixa com uma possível saída do brasileiro

Depois da saída de Messi, o Barcelona pode sofrer mais uma baixa em breve. Trata-se do brasileiro Neto. Segundo apuração da Goal, o goleiro, que está no clube desde 2019, recebeu o aval da diretoria para buscar novos ares.

Aos 32 anos, Neto, que hoje é reserva de Ter Stegen, já havia manifestado o desejo de sair do clube na última janela de transferências. Somando as duas últimas temporadas, ele disputou apenas 17 jogos com a camisa do time catalão.

Com contrato até junho de 2023, o Barcelona espera, no entanto, fazer algum caixa com o goleiro e vai ouvir propostas. O goleiro recebe cerca de 4,5 milhões de euros (cerca de dois milhões e duzentos reais) por temporada.

Recentemente, Neto recebeu consultas de Milan e Inter, mas ambos os clubes questionaram sobre a possibilidade de uma transferência sem custos, e por este motivo nada avançou até o momento. Na Itália, o goleiro é bem conceituado pela passagem com destaque pela Fiorentina, que o fez ser contratado pela Juventus.

Ainda segundo apuração da Goal, a preferência do goleiro é seguir no futebol europeu, no entanto, ele não descarta ouvir clubes no futebol brasileiro.

Em 2019, o Barcelona desembolsou 26 milhões de euros (cerca de R$ 156 milhões na cotação atual) para tirar Neto do Valência. Apesar do investimento, o brasileiro não perdeu o status de reserva de Ter Stegen, considerado um dos melhores arqueiros do mundo.