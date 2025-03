Palpite Peru x Bolívia - Eliminatórias - 20/03/2025

Veja previsões de mercado com expectativa de poucos gols e a vantagem do Peru jogando em casa.

Veja nossas previsões para a partida entre Peru x Bolívia, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds na Betsul Ambos marcam Não 1.50 Gols Menos de 2.5 gols 1.70 Resultado Peru vence 1.44

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 20/03, às 13h46.

Um pouco de contexto

Nas duas últimas eliminatórias o Peru terminou na zona de classificação para a repescagem e precisou encarar mais um jogo para decidir se iria para a Copa do Mundo ou não. No torneio classificatório para a Copa de 2026, a equipe busca resultados mais sólidos para não precisar passar por um sufoco novamente.

O grande problema é que a equipe foi goleada pelo Brasil e enfrentou muitos problemas contra Equador e Argentina, o que mostrou que a vida da equipe não será nada tranquila. Enquanto isso, a Bolívia é um time que realiza boas atuações, mas dias depois acaba sofrendo goleadas ou não jogando bem, o que preocupa o torcedor.

Donos da casa com risco de ficarem de fora da Copa do Mundo

Lanterna das Eliminatórias, o Peru precisa de quase um milagre para conseguir sonhar com pelo menos uma vaga para a repescagem. Com apenas 7 pontos e um saldo negativo de -14 gols, a equipe nesse momento precisa dobrar a sua pontuação para se aproximar da Bolívia, que nesse momento estaria se classificando para a repescagem, além de torcer para que o seu adversário tropece nas próximas rodadas.

Enquanto isso, os bolivianos buscam o resultado para ficarem ainda mais tranquilos na tabela de classificação e dependem de resultados paralelos para se manterem em uma zona confortável. Em caso de derrota da Venezuela e Paraguai, os visitantes vão se encontrar um uma situação muito confortável.

Escalações Prováveis para Peru x Bolívia

Escalação esperada do Peru: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano e Marcos López , Renato Tapia, Sergio Peña e Edison Flores , Gianluca Lapadula, Piero Quispe e Álex Valera . Técnico: Jorge Fossati.

Escalação esperada da Bolívia: Guillermo Viscarra , José Sagredo, Luís Haquín e Marcelo Suárez , Gabriel Villamil, Boris Céspedes e Ramiro Vaca, Miguelito, Carmelo Algarañaz e Henry Vaca. Técnico: Óscar Villegas.

Ambos os times não marcam

Com uma das piores defesas da competição e um ataque muito problemático, os peruanos apresentaram alguns números nada animadores para os seus torcedores. Nas últimas 10 partidas que disputou, o time balançou as redes em apenas 2 oportunidades, justamente na vitória sobre o Uruguai por 1 x 0 e no empate em 1 x 1 diante da Colômbia. Além disso, em pelo menos metade dos confrontos diretos contra a Bolívia a linha do ambos não marcam bateu.

Melhor na tabela e em situação mais confortável, a Bolívia apresentou uma campanha um pouco melhor e balançou as redes em apenas 3 dos seus últimos 10 jogos que disputou. Por conta disso, é seguro afirmar que o jogo entre os times terá um número pequeno de gols, favorecendo ainda mais o ambos não marcarem.

E é justamente esses problemas apresentados pelos times que faz com que uma das nossas apostas para esse jogo seja de que teremos um ambos não marcam.

Palpite 1 - Ambos os times marcam (Não) com odds 1.50 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Peru x Bolívia nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Resultado: Peru vence

Mesmo lanterna do torneio e com números bem ruins, a tendência é de que o Peru consiga um bom resultado diante da Bolívia, ainda mais porque a equipe joga em casa, algo que se mostra positivo para o time. Dos últimos 10 compromissos como mandante, foram apenas 2 derrotas, com 3 vitórias e 5 empates. Além disso, o time venceu 3 jogos e empatou outros 2 quando encarou a Bolívia diante do seu torcedor.

Outro ponto que faz com que a vitória do Peru no duelo desta quinta-feira aconteça é o desempenho da Bolívia fora de casa. Nos seus últimos 10 compromissos, em 9 deles o time boliviano foi derrotado, inclusive com algumas derrotas bem significativas. Nas últimas 2 vezes em que jogou longe do seu torcedor, a equipe levou 4 x 0 do Equador e 6 x 0 da Argentina, além de um 5 x 0 sofrido diante do Uruguai.

Palpite 2 - Vitória do Peru com odds a 1.70 na Betsul

Menos de 2.5 gols

Devido aos muitos problemas ofensivos apresentados pelas equipes, é forte a tendência de que tenhamos um número baixo de bolas na rede nesse confronto. A Bolívia, por exemplo, até apresentou um alto número de gols nas suas partidas, com uma quebra dessa linha em 7 dos últimos 8 jogos, mas é preciso destacar que isso foi impulsionado pelas derrotas recentes diante de Equador, Uruguai e Argentina, equipes que fazem uma campanha bem melhor do que o Peru.

O Peru, que passa por um momento de troca de gerações, mostra nos seus números o quanto é difícil que tenhamos um número alto de gols, já que em 10 dos últimos 9 jogos da equipe tivemos a marca de menos de 2.5 gols quebrada.

Palpite 2 - Menos de 2,5 gols com odds de 1.44 na Betsul