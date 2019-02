Palmeiras x Santos: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Ambos os times entram em campo pela oitava rodada do Campeonato Paulista

O Palmeiras encara o Santos neste sábado (23), às 19h (Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida será trasmitida somente no Premiere . Aqui na Goal Brasil você poderá acompanhar o tempo real do duelo.

O clássico marca o embate das duas melhores campanhas do paulistão. Líder na classificação geral, o Peixe soma 85,7% de aproveitamento no torneio. Já o Palmeiras, com 66,7% ocupa a segunda posição no ranking geral.

Confira todas as informações do duelo!

Jogo Palmeiras x Santos Data e local Sábado, 23 de Fevereiro - Allianz Parque Horário 19h, horário de Brasília

TV E TEMPO REAL



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty )

Para quem não for ao Allianz, o duelo será transmitido apenas pelo Premiere . Aqui, na Goal Brasil , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS



​ (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Ricardo Goulart); Carlos Eduardo, Dudu e Borja.

SANTOS



​ (Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

Provável escalação do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Aguilar e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez (Yuri), Jean Lucas e Cueva; Soteldo (Jean Mota) e Rodrygo (Derlis González).