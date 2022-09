Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o RB Bragantino nesta quarta-feira (7), no Canindé, às 18h (de Brasília), pela quarta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na internet.

O Verdão entra em campo buscando o triunfo para assumir a ponta da tabela. O Alviverde está em terceiro lugar, com 7 pontos.

Já o Massa Bruta defende a sua liderança, já que soma 9 pontos e sabe que, caso empate, pode perder o posto para o Santos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Jully, Agustina, Julia, Camila, Byanca, Caroline, Poliana, Samia, Giovana, Patricia e Daiana.

Possível escalação da RB Bragantino: Alice, ingryd, Joyce, Ariel, Mylena, Debora, Flavia, Layssa, Hadrielen, Leticia e Brenda.

Desfalques da partida

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x RB Bragantino DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Estádio do Canindé, São Paulo - SP HORÁRIO 18h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 0 AERP Paulista feminino 24 de agosto de 2022 RB Bragantino 3 x 0 São Paulo Paulista feminino 18 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Portuguesa Paulista feminino 13 de setembro de 2022 15h (de Brasília) São Bernardo x RB Bragantino Paulista feminino 22 de setembro de 2022 17h (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Grêmio Brasileiro feminino 20 de agosto de 2022 AERP 0 x 2 Palmeiras Paulista feminino 17 de agosto de 2022

Próximas partidas