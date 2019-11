Palmeiras x Flamengo não terá torcida visitante; CBF acata pedido do MP e Polícia

Allianz Parque contará somente com torcedores palmeirenses no jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou, nesta sexta-feira (29), que acatou o pedido feito pelo Ministério Público e pela Polícia Militar de para que o jogo entre e . A partida, marcada para o Allianz Parque, não terá torcida visitante.

O jogo ocorrerá neste domingo (1º de dezembro), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Diferente do que ocorreu no primeiro turno, no Maracanã, quando houve presença da torcida do Palmeiras, o duelo não contará com os flamenguistas no estádio.

O receito de Ministério Público e Polícia Militar é que houvesse confronto entre as torcidas dos dois clubes. O ofício dos órgãos foi entregue à Federação Paulista de Futebol e à CBF. A polícia também alertou para o risco de emboscadas nas estradas que ligam o Rio de Janeiro a São Paulo.

A decisão da CBF foi baseada no seguinte parágrafo do artigo 86 do Regulamento Geral das :

Art. 86 - O Clube visitante terá o direito de adquirir, com pagamento prévio, a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% (dez por cento) da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste em até 3 (três) dias úteis antes da realização da partida através de ofício dirigido ao Clube mandante, obrigatoriamente com cópia às Federações envolvidas e à DCO.

§ 1º - Caso os órgãos de segurança informem, após inspeção, quantidade diferente à prevista no caput, esta prevalecerá, cabendo ao Clube mandante repassar o relatório da referida inspeção à CBF no prazo de 10 (dez) dias de antecedência para a partida ou, em caso de partida eliminatória (mata-mata), antes da partida de ida do confronto.