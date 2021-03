Palmeiras x Defensa y Justicia: onde e quando vai ser a Recopa Sul-Americana?

O jogo de volta não poderá ser na casa do Palmeiras, por conta das restrições do Governo para combater a pandemia de Covid-19

Palmeiras, campeão da Libertadores 2020, e Defensa y Justicia, campeão da Sul-Americana, vão se enfrentar valendo o último título continental da temporada. No mês de abril, os times fazem os dois jogos da Recopa, o primeiro na Argentina e o segundo no Brasil.

Mais uma vez a Recopa Sul-Americana vai ser decidida por brasileiros e argentinos. Desta vez, Palmeiras e Defensa y Justicia disputam o título, nas posições de campeão da Libertadores e campeão da Sul-Americana, respectivamente.

O Verdão conquistou a América em uma vitória por 1 a o sobre o Santos, no final de janeiro, enquanto os argentinos passaram pelo Lanús, também da Argentina, por 3 a 0. Ambos vão disputar a Recopa pela primeira vez, apesar de o Palmeiras ter outros títulos de Libertadores em sua prateleira.

Quando vão ser os jogos da Recopa Sul-Americana?

O título da Recopa é decidido em dois jogos, com cada um dos times tendo uma mando de campo. A ida, na casa do Defensa y Justicia, será no dia 7 de abril, uma quarta-feira, às 21h (de Brasília). A volta, no Brasil, será na semana seguinte, no dia 14, às 21h30 (de Brasília).

Onde vão ser os jogos da Recopa Sul-Americana?

📌 ¡Cambio de estadio! El partido de vuelta de la CONMEBOL #Recopa entre #Palmeiras y #DefensaYJusticia será en Brasilia.



🏆 Mudança de local! O jogo de volta da CONMEBOL #Recopa entre @Palmeiras e @ClubDefensayJus mudou de São Paulo para Brasília. pic.twitter.com/axmQxwVQU9 — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) March 30, 2021

O jogo de ida, com mando do Defensa y Justicia, vai ser no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Buenos Aires, que é a casa do campeão sul-americano.

Já a volta, que deveria ser no Allianz Parque, casa do Palmeiras, que conquistou o título mais importante do continente, vai acontecer em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, conforme confirmado pela Conmebol na terça-feira (30).

O estado de São Paulo, por conta das medidas restritivas para combater a pandemia, não está recebendo jogos de futebol e, em meio às incertezas de quanto tempo a suspensão de jogos vai durar, o Verdão escolheu Mané Garrincha para receber o duelo decisivo.

A escolha foi logística já que alguns dias antes o Palmeiras vai disputar, contra o Flamengo, a Recopa do Brasil na Capital Federal. Desta forma, o time não precisa se locomover mais uma vez para o jogo e nem trocar de hotéis em meio ao caos da pandemia no Brasil, vai apenas estender sua estadia em Brasília.