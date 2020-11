Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (2), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em um duelo que promete ferver, e se enfrentam nesta segunda-feira (2), no Allianz Parque, às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Atlético-MG DATA Segunda-feira, 1 de novembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de triunfos tanto no Brasileirão, quanto na Copa do , o Palmeiras - que anunciou a contratação do técnico Abel Ferreira - entra em campo buscando uma vitória para se aproximar do G-4. Para o duelo desta segunda, o conta com os retornos de Danilo e Gabriel Veron. Porém, Lucas Esteves e Luan Silva seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Atlético-MG está há três jogos sem vencer no Brasileirão (dois empates e uma derrota) e precisa vencer para não ver os rivais abrirem distância no topo da tabela. O não poderá contar com Keno, suspenso, e Hyoran, por forças contratuais.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga, Gabriel Veron, Wesley e Luiz Adriano..

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Guga, Réver, Junior Alonso, Arana, Jair, Alan Franco, Nathan (Zaracho), Savarino, Sasha e Marrony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 RB 1 x 3 Palmeiras 29 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x RB Bragantino Copa do Brasil 5 de novembro de 2020 19h (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de outubro de 2020 Atlético-MG 0 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020

Próximas partidas