Palmeiras: venda de Luan Cândido para clube alemão está "presa por detalhes"

Clube está perto de concretizar a transferência do jovem lateral-esquerdo, de 18 anos, por 10 milhões de euros

O Palmeiras está muito próximo de acertar a venda de Luan Cândido para o Red Bull Leipzig. O Blog Ora Bolas apurou que a negociação, ainda “presa por detalhes contratuais”, está sendo fechada por 10 milhões de euros (quase R$ 43 milhões).

Inicialmente, o Barcelona é quem estava mais forte na disputa pela promessa de apenas 18 anos, mas o clube alemão entrou com tudo na jogada e já avançou com um acordo com o diretor de futebol alviverde Alexandre Mattos.

No Red Bull Leipzig, Luan Cândido vai ter outra joia brasileira como companheiro no elenco: o atacante Matheus Cunha, de 20 anos, que foi revelado pelo Coritiba.

Em 2019, o jogador fez parte do elenco do Brasil que disputou o Mundial Sub-20 no Chile, inclusive marcando um gol na derrota por 3 a 2 para o Uruguai, em 4 de fevereiro. Desde então, têm treinado com os profissionais do técnico Felipão, mas ainda não foi relacionado para nenhuma partida.