Palmeiras vai de "favoritaço" a terceiro lugar em menos de dez rodadas do Brasileiro

Verdão ainda não venceu desde o retorno pós Copa América e já foi ultrapassado por Santos e Flamengo na tabela

A má fase do dentro do Campeonato Brasileiro continua e, após o empate por 1 a 1 com o em Alegre, na noite deste sábado (17), o perdeu a vice-liderança para o .

Até a pausa para a , o Palmeiras considerado o "favorito" ao título, era o líder do campeonato, com 25 pontos. Mas desde que a bola voltou a rolar pelo Brasileirão, o Alviverde fez seis jogos: empatou cinco e perdeu um. Ou seja, num total de 18 pontos, somou apenas cinco, um aproveitamento de 27,77%.

Confira quais foram os jogos:

1 x 1 Palmeiras

Ceará 2 x 0 Palmeiras

Palmeiras 1 x 1

1 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 2

Grêmio 1 x 1 Palmeiras

E essa queda de rendimento dentro da competição, aliada ao crescimento de (líder com 32 pontos) e Flamengo (30 pontos), fez com que o Verdão fosse ultrapassado pelos rivais, podendo ver o aumentar ainda mais a distância, caso vença o neste domingo (18).

O Palmeiras não esconde que a prioridade em 2019 é a conquista da . E claro que ainda há muito a se disputar no Brasileirão. Mas o Verdão precisa reencontrar o caminho da vitória no nacional para que, quando se voltar completamente à competição, não seja tarde demais.