Palmeiras tentou a contratação de Vinicius Souza, ex-Flamengo

Destaque no Espanyol, volante não deseja voltar ao futebol brasileiro neste momento

No mercado atrás de um volante, o Palmeiras revirou o mundo da bola a procura de um jogador dentro das características solicitadas pelo técnico Abel Ferreira. Entre os nomes procurados pelo clube paulista estava o do volante Vinicius Souza, ex-Flamengo e hoje emprestado ao Espanyol pelo grupo City.

Aos 23 anos, Vinição, como ficou conhecido na base do Flamengo, é um dos destaques da La Liga mesmo com a campanha ruim do clube catalão, que briga contra o rebaixamento. Um dos jogadores que mais desarma na competição, ele chama à atenção do Palmeiras.

Segundo soube a GOAL, o clube paulista procurou o estafe do jogador, mas ouviu que o desejo de Vinicius Souza é seguir no futebol europeu e que não há planos de uma volta ao Brasil neste momento. Com mercado, ele vem recebendo sondagens de clubes da Inglaterra, Itália e até mesmo da Espanha. A expectativa é por uma transferência na próxima janela, a principal do mercado do Velho Continente.

O Palmeiras, por sua vez, tem negociação com o Guarani pela contratação do volante Richard Rios, outro jogador revelado pelo Flamengo. O colombiano de 22 anos foi um dos destaques do Campeonato Paulista na posição.

Vinicius Souza foi vendido pelo Flamengo ao grupo City por or 2,5 milhões de euros e o Rubro-Negro manteve 40% dos direitos econômicos do volante. Ele iniciou sua história na Europa pelo Lommel, da Bélgica e depois foi emprestado ao KV Mechelen, clube também belga. Hoje, Vinicius defende as cores do Espanyol, onde está por empréstimo até o final da temporada.