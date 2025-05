Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Choque-Rei feminino acontece neste sábado (03), na Arena Barueri, com as equipes mirando as primeiras posições da tabela do Brasileirão

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (02), às 13h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela 9ª rodada do Campenato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming através do Prime Video (confira a programação completa).

O Palmeiras vira a chave após golear o Juventude fora de casa e chega ao Choque-Rei com moral em alta e olhos atentos na liderança do Brasileirão Feminino. A equipe comandada por Camila Orlando soma 17 pontos, ocupa a terceira colocação. Com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota, as Palestrinas sabem que vencer o clássico na Arena Barueri, pode colocá-las de vez na briga pelo topo da tabela e reafirmar o protagonismo no cenário nacional.

Do outro lado, o São Paulo chega pressionado após tropeçar em casa diante do América-MG e acumular dois jogos sem vitória. Ainda no G4, com 14 pontos e ocupando a quarta posição, o time de Thiago Viana busca retomar o equilíbrio que marcou o início da campanha. Apesar das boas atuações em clássicos recentes, como o empate diante do Corinthians, as Soberanas precisam reencontrar o caminho das vitórias para não correrem o risco de sair da zona de classificação. O Choque-Rei, então, surge não só como um duelo importante pela de rivalidade, mas como um ponto de virada para um time que ainda quer provar sua força na briga pelas primeiras posições.

Prováveis escalações

Palmeiras: Natascha; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora, Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha, Yoreli Rincon; Lais Estevam, Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

São Paulo: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Aline Milene, Camilinha, Robinha, Isabelle Guimarães, Giovanna Crivelari, Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques divulgados.

São Paulo

Sem desfalques divulgados.

Quando é?