Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Choque-Rei na base tem equipes em momentos diferentes no campeonato nacional

Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. O jogo será na Arena Barueri, em Barueri, com transmissão ao vivo do Sportv, via TV fechada e Prime Video.

O time sub-20 do Verdão vem de seis vitórias consecutivas, somando jogos pelo Brasileirão e pelo Paulistão da categoria, sendo a mais recente um 3 a 0 no clássico contra o Corinthians, pela última rodada do estadual. A equipe lidera ambas as competições e já está garantida nas quartas de final do torneio nacional, mas precisa manter a boa colocação para enfrentar o oitavo colocado no mata-mata.

O Tricolor, por outro lado, não vive seu melhor momento na categoria desde o título da Copinha, no início do ano, e ocupa a 13ª colocação no Brasileirão sub-20. Assim como o rival, o time comandado por Allan Barcellos lidera seu grupo no Paulista, mas os apenas nove pontos somados nos últimos oito jogos do nacional o colocam em situação delicada, precisando pontuar para se classificar à próxima fase.

Mais artigos abaixo

As equipes não se enfrentam desde a final da Copa do Brasil sub-20 do ano passado, quando o São Paulo venceu de virada por 3 a 2 e ficou com o título. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras havia goleado por 5 a 1.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Coutinho Larson e Erick Belé; Riquelme Fillipi, Heittor e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade.

São Paulo sub-20: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Felipe; Matheus Ferreira, Djhordney e Pedro Ferreira; Tetê, Paulinho e Nicolas. Técnico: Allan Barcellos.

Desfalques

Palmeiras sub-20

Sem desfalques confirmados.

São Paulo sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?