Palmeiras encaminha renovação de Mayke até dezembro de 2024

Lateral direito deve assinar novo contrato somente após a definição do Brasileirão 2022. Paulistas priorizam o torneio neste momento da temporada

Palmeiras deixou a renovação de Mayke encaminhada, mas deve selar o acordo somente ao término do Brasileirão. Ele assinará contrato até dezembro de 2024, como soube a GOAL.

O lateral direito de 29 anos tem vínculo na Academia de Futebol até dezembro de 2023, mas a diretoria palmeirense já se adiantou para segurar o atleta por mais tempo. A permanência é um pedido do técnico Abel Ferreira.

O diretor de futebol Anderson Barros aguarda apenas a decisão do título nacional — a seis rodadas do fim, os paulistas têm 68 pontos contra 60 do vice-líder Inter — para sacramentar a permanência do jogador por mais tempo.

Mayke é tratado como peça importante no elenco palmeirense pelo técnico Abel Ferreira. O português o vê como indispensável no atual plantel. O jogador, que está na Academia de Futebol desde 2017, é reserva imediato de Marcos Rocha na lateral direita.

Em 2022, ele soma 43 jogos, com 2.178 minutos em campo. No período, marcou três gols e deu quatro assistências. Na passagem pelo clube, venceu Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores (duas vezes), Recopa Sul-Americana e Paulistão (duas vezes).