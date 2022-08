Palmeiras inicia conversa por renovação de Mayke

Lateral direito de 29 anos tem vínculo com o clube até dezembro de 2023. Ideia é prorrogar o compromisso em breve

O Palmeiras discute a renovação de Mayke nos bastidores. O diretor de futebol Anderson Barros é quem negocia a extensão contratual com o estafe do lateral direito de 29 anos, como soube a GOAL.

O executivo de futebol se reuniu com o agente do jogador, Fábio Mello, a fim de conversar sobre a sua manutenção na Academia de Futebol ao término do atual contrato.

Mayke tem compromisso com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2023. A diretoria, no entanto, já se mobiliza com o intuito de segurar o jogador por mais tempo no Allianz Parque.

O lateral direito é tratado como peça importante no elenco comandado por Abel Ferreira. Ele e Marcos Rocha costumam revezar na posição durante a temporada. O técnico português se divide entre a dupla nos jogos do time.

Aos 29 anos, Mayke foi contratado pelo Palmeiras em dezembro de 2018 por empréstimo. Um ano mais tarde, ele foi adquirido em definitivo pelo clube. O atleta assinou contrato até dezembro de 2023.

O lateral direito disputou 31 partidas pelo Palmeiras em 2022, somando 1.618 minutos em campo. O jogador fez um gol e deu quatro assistências durante a temporada.