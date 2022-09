Palmeiras deve avançar em renovação de Mayke depois do Brasileirão

Clube procurou estafe do jogador e iniciou conversas para renovação do contrato. Avanço deve acontecer ao fim da temporada

O Palmeiras já começou as conversas para a renovação contratual de Mayke, lateral direito que tem vínculo com o clube até dezembro de 2023. O estafe do jogador demonstrou desejo de seguir na Academia de Futebol, e as tratativas devem ter um avanço ao fim da temporada nacional, como soube a GOAL.

A diretoria aguarda o término do Brasileirão, em novembro deste ano, para tentar um desfecho nas negociações com o jogador. O atleta de 29 anos está disposto a estender o acordo com o clube, mas ainda não há consenso sobre o período do novo compromisso.

Importante no esquema tático de Abel Ferreira, mesmo que Marcos Rocha atue com mais frequência entre os titulares, o lateral direito é tratado como peça importante pelo departamento de futebol. O executivo da pasta, Anderson Barros, é quem conduz as tratativas com o representante do atleta.

Mayke chegou ao Palmeiras por empréstimo, em 2017. No ano seguinte, acertou a permanência em definitivo. A atual temporada foi a que o jogador mais atuou — ele esteve em campo em 38 jogos do time, com um gol e quatro assistências. Antes disso, ele fez 34 partidas em 2020 e 2021.