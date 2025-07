Palmeiras x Racing Louisville feminino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da The Women's Cup 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), pela decisão do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

As meninas do Palmeiras encaram o Racing Louisville, dos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira (24), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, na região oeste da Grande São Paulo, pela fina da edição 2024 da The Women's Cup. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, da Record News, na TV aberta, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Vice-campeão na última edição, o Palmeiras volta a disputar a final do torneio continental em busca do título inédito. As Palestrinas chegam embaladas pela vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, com gols de Brena, Soll e Taina Maranhão, no último domingo (20), na Arena Barueri. Do outro lado, o Racing Louisville garantiu presença na decisão ao superar o São Paulo nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Prováveis escalações

Palmeiras: Tainá; Poliana, Brena Carolina, Diany, Yoreli Rincón; Pati Maldaner, Andressinha, Carla Tays; Taina Maranhão, Soll e Rhay Coutinho. Técnica: Camilla Orlando.

Racing Louisville: Jordyn Bloomer; Milliet, Ellie Jean, Wright, Courtney Petersen; Ary Borges, Taylor Kornieck, DeMelo; Emma Sears, Weber e Janine Beckie. Técnica: Bev Yanez.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Racing Louisville

Sem desfalques confirmados.

Quando é?