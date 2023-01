Palmeiras promete proposta ao Sassuolo por Matheus Henrique

Italianos querem €6 milhões (R$ 34 milhões) por 100% dos direitos econômicos do volante de 24 anos no mercado da bola

O Palmeiras deve avançar nas tratativas por Matheus Henrique até a próxima segunda-feira (23). O diretor de futebol Anderson Barros prometeu ao Sassuolo, da Itália, uma oferta pela aquisição do jogador de 24 anos no mercado da bola, como soube a GOAL.

Os italianos aceitam €6 milhões (R$ 34 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos do volante. Contudo, ainda não receberam uma proposta formal. Há um intermediário na Itália para tentar o negócio.

Os paulistas adotaram uma postura fria na negociação nos últimos dias. O clube ficou quase uma semana sem fazer contato pela contratação do brasileiro, mas prometeu, em telefonema na última terça-feira (17), que enviará uma oferta nos próximos dias.

Até a manhã deste sábado (21), não foi formalizada uma proposta pela contratação do jogador. O Verdão está disposto a pagar até 6 milhões de euros pela aquisição do atleta.

O clube discutia questões internas para buscar uma reposição para Danilo, vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por £18 milhões (R$ 116,13 milhões ou €20,5 milhões).

Além de Matheus Henrique, o Palmeiras ainda estuda a situação de Jean Lucas, que pertence ao Monaco. O clube do Principado pede €6,5 milhões (R$ 36,82 milhões) à vista pela totalidade dos direitos econômicos do volante de 24 anos.

O Palmeiras ainda pensa na aquisição de Gregore, atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos. O clube norte-americano pede entre US$ 2 milhões (R$ 10,42 milhões na cotação atual) e US$ 3 milhões (R$ 15,62 milhões) pela liberação do jogador de 28 anos no mercado da bola. Além dos paulistas, Bahia e Cruzeiro também tem interesse no atleta.