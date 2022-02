Palmeiras promete a Abel Ferreira acelerar contratação de camisa 9 após o Mundial

O Palmeiras prometeu a Abel Ferreira que intensificará a busca por um camisa 9 após a disputa do Mundial de Clubes, que se inicia para o atual campeão da Libertadores na próxima terça-feira (8) e se encerrará no dia 12 de fevereiro, com a disputa de terceiro lugar ou com a final.

Desde que desistiu do empréstimo do argentino Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, a cúpula conversou com o técnico português e firmou um pacto sobre a busca de um centroavante, pedido antigo do comandante: a ideia é intensificá-la após o torneio internaiconal.

O foco do departamento de futebol é o título inédito do Mundial de Clubes. Havia uma ala da diretoria de Leila Pereira contrária à contratação de um nome para o setor ofensivo nas semanas mais próximas da competição, mesmo que as equipes tenham até 48 horas antes da estreia para enviar a inscrição de atletas.

O departamento de futebol do Palmeiras tinha temor de cometer um equívoco por acelerar a tentativa de contratação de um jogador após a desistência da contratação por empréstimo de Lucas Alario, ocorrida em 14 de janeiro passado.

O Palmeiras não abre as suas opções no mercado da bola, mas estuda jogadores relativamente jovens e que possam assinar contratos longos na Academia de Futebol. O desejo da cúpula é buscar atletas que se destacaram no exterior nos últimos anos.

Rafael Navarro foi contratado para a vaga de centroavante após uma temporada de destaque pelo Botafogo na Série B. O outro atleta que poderia atuar na vaga é Luiz Adriano, mas o veterano estava fora dos planos e teve o seu contrato rescindido nos últimos dias.