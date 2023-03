Palmeiras se prepara para pagar € 8 milhões mais variáveis por Artur, do Red Bull Bragantino

Clube paulista desembolsará até € 2 milhões em variáveis nas tratativas pela aquisição do atacante de 25 anos

O Palmeiras avançou nas conversas para a compra do atacante Artur, do Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira (29). O negócio deve ser fechado em € 8 milhões (R$ 44,5 milhões) fixos mais € 2 milhões (R$ 11,12 milhões) em variáveis, como soube a GOAL. As tratativas caminham para estes números, de acordo com uma fonte ligada às negociações. A informação sobre a proximidade do acordo foi inicialmente publicada pelo blog do PVC.

O acordo pode chegar a até € 10 milhões (R$ 55,62 milhões) conforme metas estabelecidas no contrato de venda do atacante de 25 anos. O negócio deve ter um desfecho na manhã desta quinta-feira (30), quando os clubes voltarão a conversar para ajustar os últimos detalhes da operação.

Artur vai assinar contrato de cinco temporadas no Palmeiras, até dezembro de 2027. O atacante está animado para retornar ao clube que o revelou e trabalhar com o técnico Abel Ferreira. Em que pese a negociação avançada para a saída, ele esteve em campo no segundo tempo do jogo amistoso contra o Cruzeiro, disputado na noite desta quarta.

O Red Bull Bragantino, a princípio, tinha pedido € 15 milhões (R$ 83,43 milhões) pela liberação do atleta no mercado da bola, mas aceitou reduzir a pedida para € 10 milhões. O valor, contudo, era considerado elevado pelo Verdão, que conseguiu o sinal positivo para fechar por € 8 milhões fixos mais € 2 milhões em variáveis.

O Massa Bruta é dono de 80% dos direitos econômicos do atacante, e o Palmeiras ainda detém 20%. O valor pedido inicialmente pelo clube de Bragança Paulista é pelo percentual que mantém do atleta. O Red Bull Bragantino pagou € 6 milhões pela contratação do atleta, em janeiro de 2020.

Na atual temporada, Artur disputou 16 partidas pelo Red Bull Bragantino, somando 1.406 minutos em campo. No período, ele marcou três gols e deu uma assistência.