Palmeiras: o histórico do Verdão contra peruanos

O Verdão terá mais um adversário do país latino nesta terça-feira (12), no Allianz Parque

O Palmeiras acaba de iniciar sua caminhada pela Copa Libertadores de 2019. Na última quarta-feira (6), o Verdão estreou fora de casa contra o Junior Barranquilla, e garantiu a vitória por 2 a 0.

Nesta semana, a equipe volta a enfrentar mais um adversário pelo torneio Sul-Americano. Nesta terça-feira (12), o plantel de Luiz Felipe Scolari estreará o Allianz Parque pela Libertadores recebendo um oponente peruano, o Melgar.

O time Alviverde tem uma grande vantagem no histórico contra equipes do Peru: são 29 vitórias, seis empates e oito derrotas, com 98 gols marcados e 44 sofridos, e pode continuar essa trajetória vitoriosa garantindo o placar à seu favor dentro de casa.

O último confronto do Verdão contra um time peruano foi em maio de 2018, também pela fase de grupos da Libertadores. O adversário era o Allianza Lima, e o placar final foi de 3 a 1 para o Palmeiras.

Confira o histórico:

Palmeiras vs adversários peruanos