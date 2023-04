Palmeiras se incomoda com expulsão na Libertadores e Jailson pode deixar clube

Volante causou desgaste nos bastidores da Academia de Futebol ao receber cartão vermelho na derrota sofrida na estreia da competição continental

O departamento de futebol do Palmeiras ficou incomodado com a expulsão de Jailson na partida de estreia da fase de grupos da Libertadores, diante do Bolívar, da Bolívia, segundo apurado pela GOAL. O incômodo pode culminar, inclusive, na saída do volante da Academia de Futebol.

O jogador tem contrato com o Verdão até 31 de dezembro de 2023, mas pode deixar o clube antes do término do vínculo, conforme apurado pela reportagem. A forma como o atleta foi expulso na partida de estreia da competição continental, jogo que o time perdeu por 3 a 1, no último dia 5 de abril, incomodou a diretoria.

O volante, que chegou ao Verdão em janeiro de 2022, depois de defender o Dalian Professional, da China, foi repreendido pela forma como foi expulso do jogo disputado em La Paz, na Bolívia.

Jailson ficou fora, inclusive, da inscrição do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A diretoria ainda não recebeu uma proposta pela liberação do meio-campista, mas está disposta a negociá-lo para o futebol brasileiro até o dia 20 de abril ou para o exterior, na janela de transferência de julho.

O volante de 27 anos disputou 16 partidas pelo Palmeiras em 2023, somando 495 minutos. Ele não está entre os prediletos do técnico Abel Ferreira e pode ser liberado em breve. O clube aguarda propostas formais pela liberação do meio-campista.