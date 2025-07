Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

De olho nas quartas de final, equipes se enfrentam na última rodada da primeira fase do Brasileirão da categoria

O Palmeiras recebe o Fluminense na tarde desta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela 19ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá trasmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado e através do streaming (veja a programação completa aqui).

Com a liderança assegurada e uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras entra em campo sem pressão, mas com o foco em manter o embalo rumo ao mata-mata. Dono da melhor campanha da primeira fase, com 42 pontos, o Verdão soma 13 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de ter um ataque potente com 41 gols marcados. Atual campeão e tricampeão do torneio, o time alviverde aproveita o confronto diante do Fluminense para ajustar os últimos detalhes antes das quartas de final.

Do outro lado, o Fluminense encara o duelo como uma verdadeira decisão. Com 26 pontos e na nona colocação, o Tricolor precisa vencer o líder Palmeiras fora de casa e ainda torcer por um tropeço de Vasco ou Juventude para garantir um lugar entre os oito melhores. A equipe comandada por Felipe Canavan aposta no retorno de nomes importantes, como o centroavante Kelwin, artilheiro da equipe no ano, e o volante Gabriel Renan, além do reforço dos talentosos atletas da Esquadrilha 07. Após vitória animadora por 4 a 1 sobre o Corinthians, os Moleques de Xerém buscam manter o bom momento para seguir vivos na briga pelo título.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Kauan Lima, Rodrigo Guet, Thiago, Diogo Antônio, André Lucas, Fábio Silva, Rafael Coutinho, Erick Belé, Heittor Vinicius, Sorriso e Rodrigo Haruki.

Fluminense sub-20: Gustavo Felix, Julio Fidelis, João Loiola, Gabriel Gorgulho, Wallace Davi, Isaque Silva, Vagno, Arthur Henrique, Gustavo Dohmann, Riquelme Felipe e Keven Samuel.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?