Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileirosub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Palmeiras e Flamengo se enfrentam na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

O Palmeiras entra em campo com a confiança de quem lidera o Campeonato Brasileiro Sub-20. Invicto há 13 partidas na temporada e atual campeão da competição, o Verdão soma 24 pontos em 11 rodadas, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. A equipe comandada tem um dos ataques mais eficientes do torneio, com média superior a dois gols por jogo, e vem de um empate por 2 a 2 contra o Fortaleza fora de casa. Mesmo sem presença de público na Arena Barueri por conta de reformas, o time alviverde espera manter os 100% de aproveitamento como mandante.

Já o Flamengo busca recuperação após dois tropeços seguidos: a goleada sofrida para o Botafogo nas semifinais da Copa Rio e o empate sem gols com o Juventude, na Gávea. A equipe carioca soma 20 pontos, ocupa a quarta posição e tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras.

Prováveis Escalações

Palmerias sub-20: Natan ; Gilberto, Vitor Reis, Talisca, Ian; Allan, Thalys e Figueiredo; Kevin, Kauan Santos e Ruan Ribeiro

Flamengo sub-20: Dyogo Alves; Wesley, Carbone, Darlan, Marcos Paulo; Igor Jesus, Victor Hugo, Matheus França; Werton, Mateusão e Petterson

Desfalques

Palmeiras sub-20

Sem desfalques confirmados.

Flamengo sub-20

O zagueiro Iago, o volante Fabiano e o meia Guilherme, todos suspensos, são baixas.

