Palmeiras x Flamengo, pelo Brasileirão, vai ser adiado pelos casos de Covid-19?

O Rubro-Negro enviou um pedido à CBF para que o duelo válido pela 12ª rodada seja adiado por causa dos casos positivos de novo coronavírus na equipe

Enquanto um com 11 desfalques, sendo sete deles por causa de contaminação de Covid-19, batia o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o clube rubro-negro enviou à CBF um pedido para que o jogo deste domingo (27) contra o , pelo Campeonato Brasileiro, fosse adiado justamente por causa da situação envolvendo os contaminados de Covid-19.

A notícia, dada pelo GE, relata que o documento assinado pelo vice-presidente Rodrigo Dunshee de Abrantes alega “prejuízo técnico” para embasar o pedido. Além disso, o clube carioca relata o cenário de convivência por oito dias dos atletas na viagem ao , alertando para o risco de novos contaminados e enviou os nomes dos membros do departamento de futebol que foram diagnosticados com a Covid-19.

Porém, em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira (23), Walter Feldman, secretário-geral da CBF, afirmou que o confronto não deve ser adiado.

“Quando um clube tem os seus infectados, ele separa (os jogadores) e continua jogando. A não ser que não tenha plantel mínimo para poder entrar em campo e fazer a substituição. Não é o caso do Flamengo agora. O Flamengo tem 40 inscritos, por mais que tenha número elevado, ainda tem plantel bastante viável. Então deve acontecer o jogo”, explicou.

Além disso, de acordo com o jornalista André Hernan, do Grupo Globo, o Palmeiras também não aceita qualquer possibilidade de adiamento da partida. A posição do Alviverde é de que existe todo um protocolo de saúde específico para impedir que o Flamengo consiga fazer valer sua vontade.

O Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça.



Vale destacar que o próprio Flamengo esteve na vanguarda dos pedidos para o retorno das atividades futebolísticas, mesmo em meio aos períodos de alta da pandemia de Covid-19, o que acabou rendendo também críticas por causa da postura institucional do .

A resposta de Feldman ainda não é a posição oficial da CBF, mas esta deve sair em breve, conforme adiantado pelo secretário-geral.

"Nós recebemos ontem à noite oficialização disso pelo Diretor de . Estou apenas adiantando a lógica que a CBF tem adotado. Deve ser aplicada nesse jogo também. Deve acontecer a resposta oficial nas próximas horas. Mas a tendência é essa", concluiu.