Palmeiras x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Duelo vale a liderança do Paulistão feminino na segunda rodada; saiba qual canal transmite na TV e no streaming

Palmeiras e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino de 2025. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, com transmissão ao vivo do Sportv, disponível na TV fechada e no Prime Video.

Após vencer o Realidade Jovem por 1 a 0, em São José do Rio Preto, na estreia, as Palestrinas voltam a campo pelo Paulistão em busca da liderança nesta fase inicial. A equipe também vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o 3B da Amazônia no Brasileirão e quer ampliar sua sequência invicta para três jogos nesta quarta.

As Guerreiras Grenás tiveram o melhor resultado da primeira rodada da competição, ao golearem o Taubaté por 6 a 0 na Fonte Luminosa, em Araraquara. Vice-líderes do Brasileirão Feminino, as comandadas por Jéssica de Lima vêm de um empate por 1 a 1 com o Corinthians na última rodada da liga e sofreram apenas uma derrota no ano até aqui.

O retrospecto entre as equipes é equilibrado. Até o momento, foram 21 confrontos diretos, com oito vitórias da Ferroviária, sete do Palmeiras e seis empates. O duelo mais recente, válido pelo Brasileirão, em abril, terminou com vitória da Locomotiva por 2 a 1, também na Arena Barueri, com gols de Darlene e Júlia Beatriz para as vencedoras, e Pati Maldaner para o Verdão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate Tapia; Ingryd, Fe Palermo, Rhay Coutinho e Pati Maldaner; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Ferroviária: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa e Fátima Dutra; Cris, Raquel e Micaelly; Mariana Santos, Vendito e Mylena Carioca. Técnica: Jéssica de Lima.

Desfalques

Palmeiras

A goleira Natascha rompeu o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho no início de maio, e é desfalque confirmado.

Ferroviária

A meia Cris e a atacante Neném, lesionadas, seguem sendo desfalques para Jéssica de Lima.

Quando é?