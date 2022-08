Palmeiras faturou 1,5 milhão de euros por ida de Yan Matheus ao Yokohama Marinos

Paulistas tinham 50% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos. Restante pertencia ao Moreirense, de Portugal. Negócio foi por 3 milhões de euros

O Palmeiras recebeu cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 7,81 milhões na cotação atual) pela venda de Yan Matheus ao Yokohama Marinos, do Japão. O clube do Grupo City adquiriu o jogador por 3 milhões de euros (R$ 15,63 milhões) neste mercado da bola, como soube a GOAL.

Revelado pelas divisões de base do Palmeiras, o atacante de 23 anos defendia as cores do Moreirense, de Portugal desde a temporada 2020/2021. Em sua ida para o clube lusitano, ficou acertado que os direitos econômicos seriam divididos de forma idêntica entre os clubes. Os paulistas tinham 50% dos direitos econômicos, mesma fatia dos portugueses.

Com a venda avaliada em 3 milhões de euros, os valores foram divididos de forma igualitária entre as partes. Yan Matheus foi apresentado nos últimos dias pelo Yokohama Marinos e assinou contrato até dezembro de 2025.

Em 2021/2022, ainda com as cores do Moreirense, o atacante de 23 anos somou 36 partidas. No período, marcou nove gols e se responsabilizou por seis assistências.

A negociação de Yan Matheus com o clube do Grupo City foi intermediada pelo agente Fábio Mello. O empresário foi o mesmo, inclusive, que levou Gabriel Veron ao Porto por 10 milhões de euros (R$ 52,1 milhões), no fim de julho. Os paulistas mantiveram 10% de uma futura negociação e embolsaram 8 milhões de euros (R$ 41,7 milhões).

As tratativas conduzidas pelo empresário renderam 9,5 milhões de euros (R$ 49,5 milhões) ao Palmeiras apenas nesta janela de transferências. O clube planejou R$ 132 milhões em vendas nesta temporada. O valor alcançado apenas com estas negociações representam 37,5% da meta estabelecida no orçamento.