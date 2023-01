Palmeiras esfriou conversa por Jean Lucas após Monaco pedir €6,5 milhões à vista

Clube do Principado não abre mão de valor após ver Danilo fechar com o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 18 milhões de libras

O Monaco pediu 6,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões na cotação atual) à vista pela liberação de Jean Lucas ao Palmeiras, como soube a GOAL. As conversas esfriaram depois da exigência do clube do Principado.

Os paulistas não desistiram do meio-campista de 24 anos, mas reconhecem que a conversa ficou mais difícil com a ida de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Isso porque o Monaco também tinha interesse na aquisição do volante de 21 anos.

Sem acordo pelo jovem — vendido por 18 milhões de libras (€20,3 milhões ou R$ 112 milhões) —, o clube do Principado não abre mão de receber 6,5 milhões de euros por Jean Lucas. O Palmeiras está disposto a pagar um valor menor e de forma parcelada.

As tratativas pelo ex-jogador de Flamengo e Santos esfriaram, e o Palmeiras foca na situação de Matheus Henrique, atualmente no Sassuolo, da Itália. O Verdão está disposto a pagar cerca de 6 milhões de euros (R$ 33,14 milhões) pelo atleta, que teve passagem de destaque pelo Grêmio. Os dois são vistos como principais opções para reposição à saída de Danilo.

O clube prometeu uma investida no atleta, mas não enviou a proposta ao Sassuolo. Houve tentativa de contato para avançar no negócio no último domingo (15), mas o diretor de futebol Anderson Barros ainda não avançou nas conversas. Ele adota uma postura cautelosa em negociações, em que pese a necessidade de contratar um volante para a vaga de Danilo.