Palmeiras encaminha a contratação do zagueiro Murilo

O Palmeiras está muito perto de acertar a contratação do zagueiro Murilo Cerqueira, do Lokomotiv, da Rússia. Segundo soube a GOAL, o Verdão vai pagar cerca de 2,5 milhões de dólares (quase R$ 14,8 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador.

A reportagem pôde confirmar que Murilo, atualmente em Feira de Santana, na Bahia, aguarda o desfecho da negociação para viajar para São Paulo e se apresentar ao atual bicampeão da Copa Libertadores e realizar os exames médicos.

Mais artigos abaixo

Aos 24 anos, Murilo chegou ao Lokomotiv em 2019, quando deixou o Cruzeiro e umou para a Rússia. Ele coleciona passagens de destaque pelas seleções brasileiras de base.

Murilo foi campeão do prestigiado Torneio de Toulon, na França, com a seleção sub-20 e conquistou duas Copas do Brasil com a camisa do Cruzeiro. Na atual temporada, ele disputou apenas 9 dos 25 jogos do Lokomotiv.

A informação do interesse do Palmeiras em Murilo foi divulgada primeiramente pelo "UOL".