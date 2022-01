Palmeiras e Flamengo fazem oferta por zagueiro mexicano Carlos Salcedo

Flamengo e Palmeiras trabalham nesse início de ano para montar times que possam competir por títulos, assim como vem acontecendo nos últimos anos com a dupla. O mais recente "duelo" entre as duas equipes pode ocorrer fora de campo pela contratação do zagueiro mexicano Carlos Salcedo.

Aos 28 anos, o defensor que já defendeu a seleção do México conta com passagens pela Fiorentina, da Itália, e Eintracht Frankfurt, da Alemanha, além de ter defendido o Chivas Guadalajara antes de retornar ao Tigres, que o revelou.

De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado de Salcedo está na casa dos 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).

A apuração da GOAL confirmou com uma fonte ligada ao Palmeiras que o clube tem interesse em Salcedo e agora analisa as condições do possível negócio. O camisa 3 do Tigres, porém, foi oferecido ao Flamengo, mas até agora não há informações de resolução do caso.

Mais artigos abaixo

O interesse de Salcedo é de voltar à Europa, porém, ele enxerga com bons olhos a ideia de ter sua primeira experiência no futebol sul-americano, algo que poderia dar a ele a visibilidade necessária para retornar à seleção mexicana, em pleno ano de Copa do Mundo.

*Colaborou Raisa Simplício