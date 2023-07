Palmeiras descarta gasto elevado e busca composição por Wendel, do Zenit

Russos pedem cerca de € 15 milhões pela venda do volante de 25 anos no mercado da bola, mas Verdão quer incluir jogador em negociação

O Palmeiras tem interesse na contratação de Wendel, do Zenit, no mercado da bola, como soube a GOAL. Os russos pedem cerca de € 15 milhões (R$ 81,1 milhões na cotação atual) pela venda do volante, mas os paulistas buscam uma composição pelo negócio.

O Verdão adota uma postura mais morosa em negociações e tenta esgotar todas as possibilidades antes de apresentar uma oferta. O diretor de futebol Anderson Barros não enviou uma proposta formal pela contratação do volante de 25 anos, mas mantém conversas sobre o atleta.

A ideia é chegar a um acordo com a possibilidade de compensação financeira mais a inclusão de um atleta que agrade aos russos. Os nomes ainda não foram disponibilizados, mas o Palmeiras descarta a troca por um titular do time de Abel Ferreira.

O Palmeiras descarta a possibilidade de investir os € 15 milhões pedidos pelo Zenit no mercado da bola. O clube não tem a intenção de gastar um valor tão elevado nesta janela de transferências.

Wendel tem contrato com o Zenit até 30 de junho de 2027 — ele renovou o contrato em julho do ano passado. Nesta temporada, o meio-campista disputou 31 jogos, somando 2.477 minutos em campo. No período, ele marcou nove gols e deu cinco assistências.

No Brasil, o volante defendeu as cores do Fluminense. Ele chegou ao time profissional em 2017 e, logo, foi negociado com o Sporting, de Portugal. Após três temporadas em terras lusitanas, acertou a transferência para o futebol russo.