Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Dérbi Paulista sub-20 será disputado na tarde desta quinta-feira (24), pela sétima rodada do Brasileirão da categoria; confira como acompanhar

Palmeiras e Corinthians fazem Dérbi Paulista na tarde desta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Embalado por uma sequência de três partidas invicto, o Palmeiras chega para o clássico com a confiança em alta e de olho na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com 11 pontos conquistados, o Verdão ocupa a vice-liderança da tabela e tem mostrado consistência, tanto em casa quanto fora. A única derrota foi diante do Juventude, em Caxias do Sul.

O Corinthians, por outro lado, tenta transformar a instabilidade em combustível para crescer na competição. Atualmente na 10ª colocação, com nove pontos, o Timão chega motivado após conquistar sua segunda vitória desde a estreia, ao bater o Atlético-MG por 3 a 2. Antes disso, acumulava uma derrota no clássico contra o São Paulo, além de três empates seguidos.

Mais artigos abaixo

Prováveis Escalações

Palmeiras sub-20: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho (Giulio), Larson e Erick Belé; Heittor, Riquelme Fillipi e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade.

Corinthians sub-20: Cadu; Caipira, Fernando Vera, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Leo Agostinho; Nicolas Araújo e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Desfalques

Palmeiras sub-20

Sem desfalques confirmados.

Corinthians sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?