Palmeiras consulta Zanocelo e meia vira alvo para 2023

O jogador é um dos principais destaques do Santos na atual temporada

O Palmeiras está ativo no mercado de transferências e busca jogadores para reforçar o elenco de Abel Ferreira. Segundo apurado pela GOAL, um dos atletas sondados foi Vinicius Zanocelo, meio-campista titular do Santos.

Com 21 anos, o jogador foi procurado pelo Palmeiras antes de completar sete jogos no Campeonato Brasileiro, limite para uma transferência dentro do torneio.

O clube da Vila Belmiro não liberou Zanocelo, que é visto como um atleta importante para o elenco de Fabián Bustos.

Mesmo com a primeira negativa, o meio-campista seguirá no radar alviverde. Com passagens também por seleções de base, Zanocelo pode ser sondado mais uma vez pelo Palmeiras na próxima temporada.

No Santos desde junho do ano passado, Zanocelo se adaptou rapidamente ao clube. Depois de uma rápida passagem pela Ferroviária, já disputou 53 partidas com o Alvinegro da Vila Belmiro, sendo 36 como titular, e anotou quatro gols no período.