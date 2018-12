Palmeiras: chineses voltam a cogitar Felipão, diz jornal

Dalian Yifang seria o destino do treinador campeão brasileiro, que já teria descartado assumir o Boca Juniors

Após um ano de 'redenção' no comando do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari volta a chamar a atenção no mundo do futebol: segundo o diário catalão Sport, o Dalian Yifang, da China, estaria disposto a tentar a contratação do veterano profissional, campeão brasileiro em 2018.

De volta à Super Liga Chinesa (CSL) em 2018, o time da Península de Shandong teria um "ambicioso projeto esportivo" que, com o comando de Felipão, pretende colocar a equipe no topo do futebol local - e, futuramente, asiático. A ideia do clube é substituir Bernd Schuster, ex-Real Madrid, com um profissional já provado no cenário chinês.

Uma primeira oferta aos representantes de Scolari já teria sido rejeitada, mas o Dalian pretende voltar à carga nos próximos dias com uma proposta capaz de convencer o técnico a deixar o campeão brasileiro. O que significaria ter melhor sorte do que a seleção da Colômbia e o Boca Juniors, que, segundo o mesmo Sport, teriam feito investidas sem sucesso pelo profissional.

Os chineses têm ótimas lembranças de Felipão, que comandou o Guangzhou Evegrande entre 2015 e 2017, após encerrar sua segunda passagem pelo Grêmio: ele levou a equipe às conquistas de três CSL, uma Copa e duas Supercopas da China e da Champions League asiática.