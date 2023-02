Palmeiras e Chelsea discutem cláusula; Abel quer decidir sobre Andrey Santos no Mundial

Brasileiros e ingleses discutem sobre termo que permite volta de volante em julho; treinador exige autonomia para liberação ao Mundial Sub-20

Depois de chegarem a um acordo e trocarem minutas na última sexta-feira (17), Palmeiras e Chelsea recuaram nas conversas sobre o empréstimo de Andrey Santos e discutem dois pontos, como soube a GOAL. Os ingleses desejam incluir uma cláusula para retorno do volante a partir de julho de 2023, quando se inicia uma nova temporada na Inglaterra. Além disso, o técnico Abel Ferreira pressiona a diretoria e exige que o Verdão tenha autonomia sobre a liberação do meio-campista para o Mundial Sub-20.

A volta do jogador a partir de julho é um ponto que não agrada totalmente aos palmeirenses. A diretoria gostaria de uma compensação financeira pelo retorno do meio-campista antes do término do contrato de empréstimo, em dezembro de 2023. Os Blues, contudo, não pretendem desembolsar um montante por isso. Nos bastidores da Academia de Futebol, há quem acredite que esta é uma situação facilmente solucionável e que o Palmeiras não deve colocar mais empecilhos para resolver o caso.

O Palmeiras trata a questão do Mundial Sub-20 como o principal empecilho até o momento. O clube esteve perto de ceder à pedida do Chelsea de liberá-lo para o torneio. Contudo, o técnico Abel Ferreira exige que ele tenha autonomia da situação. O português está irredutível quanto ao caso e se posicionou para a cúpula.

O diretor de futebol Anderson Barros, responsável por negociar a chegada de Andrey Santos com o Chelsea, repassa o desejo do treinador lusitano ao clube inglês. Mesmo com o entrave nas negociações, há expectativa de que o negócio tenha um desfecho positivo até o fim desta terça-feira (21). O desejo do Palmeiras é anunciá-lo nesta quarta-feira (22).

O volante de 18 anos, que venceu o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, já está em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras. O garoto ainda foi procurado por Atlético-MG e Internacional no mercado da bola, mas optou pelo acordo com os paulistas. Ele tem o desejo de atuar sob o comando de Abel Ferreira.

Depois de assinar por cinco temporadas com o Chelsea, Andrey Santos será emprestado ao futebol brasileiro por não ter obtido o visto de trabalho no Reino Unido. Ele deve conseguir o documento após a passagem pelo Palmeiras e a disputa do Mundial Sub-20.