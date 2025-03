Palmeiras x Botafogo, estreante na elite e o que mais você precisa saber sobre a primeira rodada do Brasileirão 2025

Confira um raio-x sobre o pontapé inicial do maior campeonato de futebol do país

Maior campeonato de futebol do país, o Brasileirão 2025 terá seu pontapé inicial dado em breve.

Cercado de investimentos e com clubes cada vez mais poderosos, o campeonato promete disputas do início ao fim contra o rebaixamento, por vagas em torneios continentais e claro: pelo troféu de campeão. Além disso, a competição estará repleta de craques, gerando expectativas por grandes confrontos e muita bola na rede.

Abaixo, a GOAL lista alguns pontos relevantes da primeira rodada do Brasileirão 2025.

Confrontos interessantes

Logo de cara, a primeira rodada do Brasileirão 2025 já nos reserva alguns confrontos interessantes. Naturalmente, Palmeiras x Botafogo é o que mais rouba a cena, por envolver times em evidência no futebol nacional e que conquistaram as últimas três edições, inclusive travando uma disputa feroz pelo título em 2023 e 2024.

Em alta nos últimos meses e campeões de seus respectivos estaduais, Flamengo x Internacional e Bahia x Corinthians são também ótimas pedidas para esta rodada inaugural.

Estreante na elite

O Brasileirão 2025 marcará a estreia de um novato: o Mirassol. Em profunda ascensão nos últimos anos, o time do interior paulista tem se mexido dentro e fora de campo para não fazer feio em seu primeiro ano na elite do futebol nacional. Considerando apenas a era dos pontos corridos, o Leão Caipira será o quinto clube a jogar a Série A pela primeira vez. Cuiabá (2021), Grêmio Barueri (2009), Ipatinga (2008) e Brasiliense (2005) foram os últimos debutantes.

Jogos da primeira rodada

O sábado (29 de março) verá a maior parte de jogos da rodada inicial do Brasileirão. Às 18h30, no Morumbis, o São Paulo recebe o Sport. No mesmo horário, outros quatro jogos serão disputados: Cruzeiro x Mirassol, Grêmio x Atlético-MG, Fortaleza x Fluminense e Juventude x Vitória. Mais tarde, às 21h, o Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã.

A bola continua a rolar no domingo (30 de março), e o Palmeiras recebe o Botafogo às 16h. Vasco e Santos se enfrentam às 18h30, e o Corinthians visita o Bahia às 20h. A rodada se completa na segunda-feira (31 de março), às 20h, com Red Bull Bragantino x Ceará.

