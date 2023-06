Palmeiras x Barcelona-EQU ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Verdão pode confirmar a classificação às oitavas de final nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Barcelona-EQU na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Libertdores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Paraná, Minas Gerais (exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba, Uberaba e Araxá), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Ceará, Pará e Distrito Federal), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na Globo, o jogo terá narração de Everaldo Marques e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Após a vitória sobre o Coritiba por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta a sua atenção para a disputa da Copa Libertadores. Com nove pontos, o Verdão pode garantir a sua classificação às oitavas de final com uma rodada de antecedência, bastando um empate.

Na Libertadores, o Palmeiras sofreu uma derrota na primeira rodada por 3 a 1 para o Bolívar. No entanto, a equipe se recuperou e conquistou vitórias nas rodadas seguintes. O Verdão venceu o Cerro Porteño por 2 a 1, o Barcelona-EQU por 2 a 0 e o Cerro Porteño novamente por 3 a 0.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira trata como dúvida a presença de Gabriel Menino que apresentou dores no pé esquerdo. Caso não esteja apto, Fabinho e Jailson brigam por uma vaga.

Por outro lado, o Barcelona-EQU, que acumula duas derrotas seguidas no torneio, está em busca de recuperação, embora suas chances de classificação sejam remotas. Na primeira rodada, sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Cerro Porteño, conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, mas acabou perdendo para o Palmeiras por 2 a 0 e para o Bolívar por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Zé Rafael, Fabinho (Jaílson), Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Barcelona-EQU: Víctor Mendoza; Pedro Velasco, Joshué Quiñonez, Luca Sosa, Mario Pineida; Leonai Souza, Fernando Gaibor; Janner Corozo, Kitu Díaz, Segundo Portocarrero; Francisco Fydriszewski. Técnico: Gustavo Flores.

Desfalques

Palmeiras

Richard Ríos, expulso contra o Cerro Porteño, cumprirá suspensão.

Barcelona-EQU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?