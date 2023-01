Palmeiras avalia propostas de Nottingham Forest e Monaco por Danilo

Clube tem Matheus Henrique (Sassuolo) e Jean Lucas (incluído na oferta do Monaco) como opções de reposição

O Palmeiras tem duas propostas da Europa para a venda de Danilo no mercado da bola. Nottingham Forest, da Inglaterra, e Monaco formalizaram ofertas pela aquisição do meio-campista de 21 anos.

Os ingleses propuseram 18 milhões de libras (€20 milhões ou R$ 114,15 milhões) pela aquisição do volante na atual janela de transferências. Os franceses, por outro lado, ofereceram dinheiro e a ida de Jean Lucas à Academia de Futebol — ainda não há definição sobre os moldes, se ele irá por empréstimo ou em definitivo —, como soube a GOAL.

A informação sobre a oferta do Nottingham Forest foi inicialmente divulgada pelo The Telegraph e confirmada pela GOAL. A proposta do Monaco foi inicialmente publicada pelo Uol e confirmada pela reportagem.

O Palmeiras trata quase como certa a saída de Danilo na atual janela de transferências. O clube entende que é preciso faturar com o jogador revelado pelas divisões de base e quer cerca de 20 milhões de euros para negociá-lo.

Detentor de 80% dos direitos econômicos do meio-campista, o Palmeiras reconhece que será difícil negociá-lo pela multa rescisória para o exterior — 100 milhões de euros (R$ 560,28 milhões).

A diretoria, portanto, está disposta a negociá-lo para quem fizer a proposta mais interessante na janela de transferências. Arsenal e Atlético de Madrid também mantêm interesse pelo jogador, mas não formalizaram ofertas no momento. Os ingleses propuseram 20 milhões de libras (R$ 119,5 milhões à época) pelo atleta em julho passado, mas a saída era descartada na ocasião pela presidente Leila Pereira.

Substituto?

A chegada de Jean Lucas na negociação proposta pelo Monaco agrada à diretoria do Palmeiras. O atleta que tem passagens por Flamengo e Santos, inclusive, é avalizado pelo técnico Abel Ferreira. O português acredita que ele seria um substituto interessante para Danilo.

Jean Lucas tem contrato no Stade Louis II até junho de 2026 e foi adquirido em 2021. O meio-campista de 24 anos aprova a volta ao Brasil.

Outro nome que segue em pauta é Matheus Henrique, hoje no Sassuolo. Os paulistas fizeram consulta pelo jogador, mas não avançaram nas tratativas, porque os italianos não querem liberá-lo.

Matheus Henrique, que se destacou pelo Grêmio no Brasil, tem vínculo até junho de 2026 no Stadio Città del Tricolore. O meio-campista de 24 anos também aprova o retorno ao país natal.