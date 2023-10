Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Pressionado com três derrotas consecutivas, o Palmeiras volta a campo em busca da recuperação. No momento, o Verdão ocupa o quarto lugar, com 44 pontos.

Sem Abel Ferreira, suspenso pelo STJD com dois jogos de suspensão, a equipe será comandada pelo auxiliar João Martins.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Atlético-MG, em nono lugar, com 40 pontos e um aproveitamento de 51%, busca a vitória para seguir na briga pelo G-6. Na última rodada, foi derrotado pelo Coritiba por 2 a 1.

Em 82 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras somas 36 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Kevin (Artur), Endrick e Rony. Técnico: João Martins (interino).

Atlético-MG: Everson, Saravia, Maurício Lemos e Bruno Fuchs, Guilherme Arana (Rubens), Otávio, Zaracho (Alan Franco), Igor Gomes, Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Desfalques

Palmeiras

Abel Ferreira e Richard Ríos, suspensos, e Dudu, machucado, são desfalques.

Atlético-MG

Eduardo, Mariano, Edenílson, Bataglia e Pedrinho estão no departamento médico

Quando é?