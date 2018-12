Palmeiras anuncia chegada por empréstimo de Felipe Pires

Meia-atacante se destacou nas duas últimas temporadas atuando pelo Áustria Viena

O Palmeiras anunciou oficialmente nesta sexta-feira (21) a contratação por empréstimo do meia-atacante Felipe Pires, que pertence ao Hoffenheim. O jogador brasileiro de 23 anos ficará no Verdão por um ano, com opção de compra.

Felipe Pires, que joga aberto pelo lado do campo, defendeu no Brasil o Red Bull Brasil e depois saiu para atuar nas franquias de Leipzig e Salzburg. O jogador também atuou no Liefering, FSV Frankfurt e Áustria Viena, onde se destacou nas duas últimas temporadas

"É um sonho que está se tornando realidade. Sempre acompanhei o Palmeiras, para mim é o maior clube da América Latina e estou muito feliz por ter assinado. Vou dar o meu máximo e espero que possa ajudar a conquistar todos os títulos possíveis", afirmou ao site oficial do Palmeiras.

Felipe Pires é o quarto reforço do Verdão para 2019. Até aqui, o clube alviverde já anunciou o meia Zé Rafael e os atacantes Arthur Cabral e Carlos Eduardo.