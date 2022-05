Palmeiras anuncia atacante uruguaio, e torcida brinca: "Achei que era o Suárez"

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira (18) a contratação do centroavante uruguaio Miguel Merentiel, de 26 anos, que estava no Defensa y Justicia.

O centroavante chega para suprir a grande carência de jogadores da posição no elenco, que conta hoje apenas com o jovem Rafael Navarro para a função. Por essa carência, e por outros nomes que chegaram com grande expectativa no Verdão nas últimas temporadas, como Borja e Luiz Adriano, a cobrança pela contratação de um centroavante era grande.

O clube fez o anúncio oficial do centroavante pelas redes sociais, com um vídeo do jogador comemorando um gol seu pelo Defensa y Justicia. Porém, o Verdão deu destaque ao apelido do jogador, "La Bestia", e uma bandeira do Uruguai, com o nome de Miguel Merentiel ficando sem destaque.

Os torcedores do Palmeiras brincaram com a situação, com alguns afirmando que acharam que se tratava do craque Luis Suárez, que anunciou nesta semana que não renovará com o Atlético de Madrid.

Confira abaixo alguns tweets em resposta ao anúncio do uruguaio:

O que eu achei que era o Suarez é PIADA — jãoˢᵉᵖ 🕺🛸💞 (@Jhonnyz_) May 18, 2022

MEU IRMÃO O VÍDEO NÃO TINHA CARREGADO AINDA EU ACHEI QUE ERA O SUAREZ VC ME MATA DO CORAÇÃO, ESSE BANDEIRA DO URUGUAI ME LEVOU PRA CAVANI E SUAREZ — jun1mⓟ (@ed_junim08) May 18, 2022

oq eu fui enganado achando q era o Suarez foi putaria — Liquid Erickão (@Erickaolol) May 18, 2022