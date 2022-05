Os possíveis clubes de Luis Suárez após deixar o Atlético de Madrid

Luis Suárez não teve o seu contrato renovado pelo Atlético de Madrid. Neste domingo (15), o clube anunciou a saída do uruguaio, que possui vínculo válido até o fim de junho. Asim, o atacante deixará a equipe de graça.

Ainda com o destino indefinido, Suárez está livre para assinar com qualquer clube. De acordo com a imprensa europeia, o jogador tem sondagens para atuar na MLS (Major League Soccer), principal liga dos Estados Unidos.

No Atlético de Madrid, o uruguaio soma 34 gols em 81 jogos. Na temporada passada foram 21 tentos em 38 jogos, enquanto na atual temporada o atacante marcou 13 gols.

Clubes brasileiros sondaram Suárez

Em entrevista à TNT Sports, o lateral Renan Lodi, do Atlético de Madrid, revelou que conversou com Luiz Suárez sobre o interesse do Corinthians.

"Eu perguntei pra ele se, realmente, o Corinthians deu uma sondada nele. Ele disse que sim, mas que ainda não tinha o pensamento de ir para o futebol brasileiro e que pensava em permanecer na Europa, mas falou que teve o interesse”, afirmou.

Além do Timão, Palmeiras e Atlético-MG também teriam entrado em contato com o staff do jogador, mas todas as propostas teriam sido recusadas.

Atlético de Madrid homenageia Luis Suárez



Suárez foi titular no empate com o Sevilla, no Metropolitano, antes de ser substituído por Matheus Cunha aos 20 minutos do segundo tempo. Ao sentar no banco de reservas, ele se emocionou e, após o apito final, foi homenageado pelos companheiros, clube e torcida.